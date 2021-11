Accueil Economie Entreprises & Start-up Les discussions entre direction et syndicats coincent toujours chez Aldi : nouvelle grève en vue ? La réunion ce lundi entre direction et syndicats du groupe en Belgique n’a pas permis de trouver un accord. Aldi occupe la quatrième place sur le marché belge de la distribution. ©DPA AvC

La réunion nationale entre direction et syndicats du groupe Aldi en Belgique s'est prolongée lundi tard dans la soirée sans aboutir à un accord. Autour de la table, les sept directeurs des sept centrales et les syndicats réunis en front commun. Au cœur des discussions, le manque d'effectifs et le niveau de productivité jugé "intenable"...