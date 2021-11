Bpost crée un nouveau poste de CEO uniquement pour ses activités en Belgique

Bpost a fait part ce mardi de résultats trimestriels globalement conforment aux attentes des analystes. Mais outre ces chiffres, l'entreprise postale a également annoncé l'arrivée d'un nouveau membre au sein de l'équipe dirigeante. Il s'agit de Jean Muls, qui devient CEO Belgique de bpost, un poste fraîchement créé "afin de renforcer la position de leadership de bpost en Belgique et accélérer la transformation". Cette nomination s'accompagne de celle de Nicolas Baise en tant que "Chief Strategy and Transformation Officer afin de coordonner la stratégie du groupe et diriger les projets de transformation de manière agile".

Les deux hommes seront au plus tard en poste d'ici janvier 2022. "Les nouveaux rôles reflètent ainsi la nouvelle ambition de bpost d'accélérer la transformation de bpost en un acteur international de l'E-commerce logistics et de construire un avenir durable à long terme", détaille l'entreprise.