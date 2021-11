Google va agrandir son data center de Saint-Ghislain pour 500 millions d'euros

Depuis 2007, Google a investi 2,3 milliards d'euros dans son centre de données et infrastructures connexes en Belgique. Ce lundi, le géant du web annonce un investissement supplémentaire de 500 millions d'euros pour agrandir son data center de Saint-Ghislain.

En outre, Google indique avoir acquis un terrain de 51,8 hectares à Farciennes/Aiseau Presles, près de Charleroi, pour y construire un éventuel futur centre de données.

Ainsi, avec ces deux nouvelles opérations, le géant du web aura déboursé près de 3 milliards d'euros entre 2007 et 2020 dans ses centres de données et infrastructures connexes dans notre pays. De ces investissements, a découlé la création de 2800 emplois locaux par an en moyenne, et un impact économique de 2,7 milliards d'euros pour le PIB belge.

"Ce nouvel investissement est une excellente nouvelle et confirme notre position de pionniers du numérique", se félicite le Premier ministre Alexander De Croo. Frédéric Descamps, Data Centre Facilities Manager, ajoute : "L'engagement de Google en Belgique est sans faille. En outre, nous soutenons activement les ONG locales, les groupes communautaires, les écoles et les entreprises de la région de Saint-Ghislain et de Mons. Nous sommes fiers d'être chez nous en Belgique depuis plus de dix ans maintenant et nous avons ici encore de belles années devant nous".

Le site de Saint-Ghislain emploie actuellement environ 400 personnes à temps plein et sous-traitants.