La licorne belge Collibra lève 215 millions d'euros pour accélérer sur sa plateforme de gestion de la data

Fondée en 2008, la toute première licorne belge Collibra assiste les organisations dans l'utilisation et la gestion de leurs flux de données grâce à sa plateforme SaaS Data Intelligence Cloud. "Nous sommes la seule entreprise du secteur à fournir une plateforme cloud native unique, entièrement intégrée permettant aux clients d'accélérer leur parcours de transformation numérique", assure le fondateur et CEO Felix Van de Maele.

Ce mardi, l'entreprise annonce une levée de 250 millions de dollars (plus de 215 millions d'euros) dans le cadre d'un financement de série G. Sequoia Capital Global Equities (SCGE) et Sofina ont mené le tour de table, avec la participation du nouvel investisseur Tiger Global Management et des investisseurs existants Battery Ventures, CapitalG, Dawn Capital, Durable Capital Partners LP, ICONIQ Capital et Index Ventures.

Collibra vient ainsi plus que doubler sa valorisation, à 5,25 milliards de dollars.

Doubler les effectifs

Les clients de Collibra utilisent aujourd'hui le Data Intelligence Cloud pour prendre de meilleures décisions basées sur les données et obtenir de meilleurs résultats commerciaux. "Avec la croissance de la datasphère, qui devrait atteindre 181 zettaoctets en 2025, l'opportunité réside dans la façon dont les organisations peuvent gérer à la fois la dispersion et la complexité des données", souligne Aneesh Venkat, partenaire chez Sequoia Capital Global Equities.

Grâce au financement obtenu, Collibra compte encore accélérer son expansion internationale dans les secteurs des services financiers, du gouvernement, de l'industrie manufacturière et de la santé.

La levée de fonds devra aussi permettre à l'entreprise de continuer à développer sa plateforme SaaS et d'élargir les partenariats existants dans son écosystème, comme les fournisseurs de plateformes et de solutions AWS, Google Cloud, Snowflake et Tableau. Collibra prévoit également de doubler la taille de ses effectifs mondiaux d'ici 2023, notamment avec des embauches dans les domaines de l'ingénierie, des ventes, du customer success et du produit.

A ce jour, Collibra collabore avec plus de 500 entreprises mondiales, dont sept des dix principaux groupes pharmaceutiques, 70 % des plus grandes banques américaines et plusieurs des plus grands détaillants du monde. La société a des bureaux en Belgique, aux États-Unis, en Australie, en République tchèque, en France, en Pologne et au Royaume-Uni.