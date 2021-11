Le CV original de cet étudiant lui a aussitôt fait décrocher un stage rémunéré: "Quel génie!"

"J'ai toujours prôné la créativité et l'originalité pour trouver un job. Dès que j'ai vu son CV, j'ai su que je l'engagerais", a expliqué Guillaume Ruchon, le directeur d'une agence de communication, en parlant de l'initiative originale d'un étudiant pour trouver un stage.

L'étudiant en question, Marceau Thevenin, 18 ans, a eu la brillante idée de placer son CV sur le pare-brise du directeur de l'agence qu'il convoitait. Ce dernier, en voyant le document de bon matin, a cru qu'il s'agissait d'un PV, sauf que c'était un "CV-PV". Agréablement surpris par l'initiative du jeune homme, il lui a proposé un stage rémunéré de 6 semaines, raconte Le Progrès.

L'histoire, partagée par Guillaume Ruchon sur LinkedIn, a aussitôt fait le buzz. A ce jour, elle a récolté plus de 28.000 likes. Même Bruno Le Maire, le ministre français de l'Economie et des Finances, s'est montré bluffé par cette nouvelle manière de distribuer son CV. "Quel génie, j'adore. Avec une telle créativité, il va vous apporter un vrai plus."