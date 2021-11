Bonne nouvelle pour Audi Brussels, qui va produire le Q8 e-tron

L'usine de Bruxelles du constructeur allemand de voitures de luxe Audi s'est vu attribuer la production du modèle Q8 e-tron. C'est ce qu'a confirmé Markus Duesmann, directeur général d'Audi, ce mercredi à l'usine de Forest. Cela garantit l'emploi à l'usine pour plusieurs années supplémentaires.

Le magazine professionnel allemand Automobilwoche avait précédemment écrit que le Q8 e-tron serait construit à Bruxelles. L'usine de Bruxelles construit actuellement le SUV électrique e-tron, qui recevra une dernière mise à jour en 2023 et s'arrêtera trois ans plus tard. À partir de 2026, le Q8 e-tron sortirait ensuite de la chaîne de montage à Forest, un SUV électrique encore un peu plus grand que l'e-tron.