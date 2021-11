D'ici 2026, Carrefour devrait proposer uniquement du poulet certifié "Better Chicken Commitment"

Carrefour affirme que d'ici 2026, il ne proposera que du poulet répondant aux critères de bien-être animal du "Better Chicken Commitment". Cela signifie qu'à présent, les cinq plus grandes chaînes de supermarchés en Belgique ont fait cette promesse. Auparavant, Colruyt, Delhaize, Lidl et Aldi, entre autres, avaient déjà annoncé qu'ils allaient améliorer le bien-être des poulets de chair. "Better Chicken Commitment" est une initiative d'une trentaine d'organisations de défense des animaux visant à améliorer le bien-être des poulets.

"D'ici 2026, 100 % de la viande de poulet fraîche et surgelée proposée chez Carrefour Belgique répondra aux critères de bien-être plus stricts du 'Better Chicken Commitment'", a indiqué la chaîne de supermarchés dans un communiqué ce mercredi.

Carrefour affirme avoir pris des initiatives auparavant. "Trente-cinq pour cent de l'ensemble de la gamme de poulets obtient de bons résultats en termes de bien-être animal", indique l'entreprise.

Selon les critères plus stricts, les poulets doivent bénéficier de plus d'espace et la lumière naturelle doit être plus importante dans les hangars.