Volkswagen va construire une nouvelle usine pour fabriquer sa concurrente à Tesla

Volkswagen va construire une nouvelle usine près de son siège à Wolfsburg, en Allemagne, pour produire la voiture électrique Trinity, conformément à sa stratégie d'investissement pour les cinq prochaines années. La Trinity, qui arriverait sur le marché en 2026, fera concurrence à Tesla. La nouvelle usine est un investissement "greenfield". L'endroit exact où elle sera située n'a pas encore été décidé. Le montant de l'investissement n'a pas été communiqué non plus, mais il se chiffrerait en centaines de millions.

Le directeur général de VW, Ralf Brandstätter, a défendu le nouveau bâtiment en soulignant qu'il y a peu d'espace inutilisé dans l'usine actuelle de VW à Wolfsburg et que la reconstruction de la structure existante coûterait très cher. "De cette manière, nous gagnons également du temps et de l'espace pour moderniser en profondeur la plus grande usine et y augmenter la production également."

Son concurrent Tesla, quant à lui, construit une "gigafactory" près de Berlin.