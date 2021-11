Disney+ sort l'artillerie lourde : abonnement à 1,99 € pour un mois, nouveautés et "making of" à foison

118 millions d'abonnés en deux ans d'existence à peine. Aucune plateforme de streaming, même pas Netflix, n'a connu un succès aussi rapide que Disney+. Avec, en outre, 160 millions $ de bénéfices sur un chiffre d'affaires de 18,5 milliards rien que durant le dernier trimestre, contre une perte de 700 millions voici un an. Des résultats exceptionnels, mais insuffisants aux yeux du marché, qui s'attendait à 125 millions d'abonnés. Résultat: le cours de l'action a chuté de 3 % mercredi. Et la société aux grandes oreilles a décidé de sortir l'artillerie lourde pour tenter de rattraper le plus rapidement possible Netflix et ses 213 millions de souscripteurs.

Première mesure, celle qui fait souvent le plus plaisir aux téléspectateurs puisqu'elle touche le portefeuille: un abonnement (ou réabonnement) pour un mois seulement à 1,99 € (puis, le tarif de 8,99 € est automatiquement appliqué, sauf annulation de la part du client). De quoi permettre de découvrir la plateforme à bas coût. Et, cela tombe bien, les nouveautés abondent en ce moment.

A commencer par le blockbuster Marvel qui a divisé la critique mais qui devrait ravir les fans, à savoir Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Complété par Jungle Cruise (un film d'aventure avec Dwayne Johnson et Emily Blunt), Dopesick (une mini-série en 8 épisodes avec Michael Keaton sur un antalgique dont des millions d'Américains sont devenus accros), Maman, j'ai raté l'avion (ça recommence), la mini-série Olaf présente (dans laquelle il reviste Le roi lion, Raiponce, La petite sirène, Vaiana ou Aladdin), Ciao Alberto (un court métrage sur le héros de Luca), Le Plusanniversary des Simpson, Il était une fois (le film mi-live mi-animé qui rend hommage aux classiques de Disney) ou Le Monde selon Jeff Goldblum.

Et ce n'est pas tout. Quelques making of devraient retenir l'attention des fans. De Star Wars tout d'abord, avec Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett, consacré à l'histoire du plus célèbre chasseur de primes intergalactiques. Mais aussi de Marvel, avec Les légendes des Studios Marvel: Hawkeye (pour annoncer la nouvelle série, emmenée par Jeremy Renner, attendue dès le 24 novembre) ou Marvel Studios Rassemblement: Le making-of de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, sur le tournage du film. Sans oublier un détour par les coulisses du concert de Billie Eilish, Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles : le making of.

Le menu vous paraît chargé ? Et pourtant, ce n'est pas fini. Sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, et Instagram (@DisneyPlusBE), tout au long de la journée et du week-end, Disney va dévoiler des images inédites et des clips de ses nouveaux programmes.

Enfin, pour décembre sont déjà annoncés le nouveau film d'animation, Encanto ou The Big Leap & The Wonder Years. Pam & Tommy, sur la vie très agitée de Pamela Anderson et la série Nautilus (inspirée par 20.000 lieues sous les mers de Jules Vernes), suivront en 2022.

Il va falloir se trouver du bon côté de la Force pour visionner tout ça en un mois seulement.