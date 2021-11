Inondations, vente de la branche irlandaise... : le bancassureur KBC réalise un bénéfice net en baisse

Le bancassureur KBC a réalisé un bénéfice net de 601 millions au troisième trimestre, contre 697 millions un an plus tôt à la même période. L'impact des inondations de juillet sur les activités d'assurances et la vente des activités irlandaises ont joué un rôle sur le bénéfice à la baisse, indique vendredi KBC lors de la présentation des résultats trimestriels. Le bénéfice net reste toutefois plus élevé que les prévisions des analystes. La vente des activités irlandaises est toujours en cours. KBC attend le feu vert du régulateur et des autorités irlandaises de la concurrence pour vendre les activités restantes à Bank of Ireland. Dans le cadre du processus de vente, il y a eu un impact négatif unique de 319 millions d'euros au troisième trimestre.

Les inondations de juillet ont conduit à des demandes d'indemnisation de 100 millions d'euros chez KBC. Après réassurance, le montant net était de 77 mllions d'euros.

Le chiffre d'affaires total du troisième trimestre s'est élevé à 1,88 milliard d'euros, soit un peu plus que l'an dernier à la même période.