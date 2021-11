Greiner persiste dans son projet de rachat de Recticel

Le fabricant autrichien de plastiques Greiner pourrait devoir prolonger son offre de rachat de la société belge Recticel, à la suite de procédures européennes relatives à la concurrence. La société l'admet dans un communiqué de presse publié ce lundi. Mais l'offre de Greiner risque d'être contrecarrée par la vente de la division mousse technique de Recticel à l'américain Carpenter, note le journal économique De Tijd.

Greiner déclare dans un communiqué de presse que, sur la base des discussions actuelles avec la Commission européenne, il suppose que l'Europe n'approuvera pas l'acquisition en phase I (d'ici le 24 novembre). Greiner considère qu'une enquête approfondie de phase II est plus probable. Ainsi, le délai de sa candidature - qui court jusqu'au 21 décembre - pourrait ne pas être respecté. "Dans ce cas, Greiner travaillera de manière constructive avec la Commission pour obtenir l'approbation de la phase II et a l'intention de faire une nouvelle offre pour acquérir la majorité des actions de Recticel si et quand l'approbation du contrôle des fusions sera obtenue", a-t-il déclaré lundi.

Toutefois, à cause de ce retard, la vente de la division "Engineered Foams" de Recticel à l'entreprise américaine Carpenter - que l'assemblée des actionnaires examinera le 6 décembre - risque de faire échouer l'offre de Greiner, écrit De Tijd. Recticel espère que cette vente pourra être réalisée pour contrer l'offre hostile des Autrichiens, même si cette offre est soutenue par son principal actionnaire, Bois Sauvage.