KBC dépose un milliard d'euros sur la table pour racheter une banque bulgare

La banque belge KBC renforce sa présence en Europe de l'Est, et plus précisément en Bulgarie où elle est active depuis 2007, via le rachat de la Raiffeisenbank. "KBC Bank ('KBC'), basée en Belgique, et Raiffeisen Bank International ('RBI'), basée en Autriche, ont conclu un accord sur l'acquisition par KBC de 100% des actions de Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD, comprenant les opérations bancaires bulgares de RBI", informe la banque via un communiqué de presse.

Montant de l'opération : 1,015 milliard d'euros. Une somme qui, selon KBC, "reflète la qualité de la franchise Raiffeisen et le potentiel de synergies".

"L'expansion de nos activités en Bulgarie, l'intégration des produits haut de gamme de Raiffeisenbank tout en nous appuyant sur la compétence et le dynamisme d'UBB et de DZI, nous aideront à atteindre nos objectifs et à assurer notre succès futur", se félicitait Peter Roebben, country manager pour KBC en Bulgarie. Aujourd'hui, KBC Groupe est présent en Bulgarie par l'intermédiaire de United Bulgarian Bank (UBB), DZI (assurance), UBB Interlease, UBB Pension Insurance, UBB Asset Management, UBB Factoring, UBB Insurance Broker et KBC Branch Bulgaria.