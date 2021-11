Elon Musk défie un sénateur en laissant entendre qu'il vendra davantage d'actions Tesla

Elon Musk, le dirigeant de Tesla, a pris à partie le sénateur américain Bernie Sanders dans une série de tweets après qu'il a de nouveau appelé les milliardaires à payer plus d'impôts. L'homme d'affaires excentrique a également laissé entendre qu'il pourrait vendre davantage d'actions Tesla. Sanders, 80 ans, qui a brigué sans succès l'investiture démocrate pour la présidentielle en 2016 et 2020, a tweeté samedi que "nous devons exiger que les super-riches paient leur juste part". Il n'a pas mentionné le nom de Musk, mais cela ne l'a pas empêché de répondre immédiatement à Sanders. "J'oublie toujours que tu es encore en vie", a dit le chef de Tesla avec un air de défi, suivi de : "Tu veux que je vende plus d'actions, Bernie ? C'est à vous de décider".

M. Musk a récemment vendu pour plus de 6,9 milliards de dollars d'actions de sa société, après quoi l'action de Tesla a plongé de 15 %. La vente a eu lieu après que l'homme le plus riche du monde a demandé à ses followers sur Twitter s'il devait ou non vendre 10 % de ses actions dans le constructeur automobile. Auparavant, les démocrates américains avaient présenté une proposition visant à taxer plus lourdement les actions des milliardaires, entre autres.