Le Laiterie des Ardennes inaugure une nouvelle unité de production de mozzarella à Saint-Ghislain

Le Groupe Laiterie des Ardennes et sa filiale Solarec ont inauguré mardi une nouvelle unité de production de mozzarella à Baudour, un quartier de la ville de Saint-Ghislain dans le Hainaut. Les nouvelles installations devraient assurer une production annuelle de 32 000 tonnes de mozzarella.

Au cours des trois dernières années, Solarec a entrepris un programme de 125 millions d'euros pour construire, entre autres, une fromagerie, une tour de séchage et une ligne de beurre pour les pâtisseries. Ces projets ont permis de créer plus de 60 nouveaux emplois. En 2018, le conseil d'administration de la Laiterie des Ardennes avait chargé sa filiale Solarec de limiter son exposition à la volatilité des prix du beurre et de la poudre de lait.

Une enquête approfondie a révélé que la mozzarella était un produit prometteur pour l'avenir. Selon l'entreprise, un peu plus de 3,6 millions de tonnes de mozzarella sont consommées chaque jour dans le monde.

La mozzarella qui sera produite à Baudour, sous forme de blocs de 2,5 kilos, sera destinée au marché européen et à l'Asie.