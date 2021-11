Nouveau CEO pour l'entreprise de sécurité liégeoise Protection Unit

L'entreprise de sécurité liégeoise Protection Unit se dote d'un nouveau CEO pour la Belgique et le Luxembourg. Il s'agit de Nicolas De Angelis, a annoncé la société dans un communiqué de presse mardi. Ces dernières années, M. De Angelis a travaillé comme directeur financier de l'Unité de protection. Le fondateur de cette entreprise, qui est devenue le numéro trois du secteur après G4S et Securitas, est Samuel di Giovanni. Au début de cette année, il a été accusé de délit d'initié avec les actions de Mithra, la société appartenant à son compatriote liégeois François Fornieri.

Di Giovanni a été brièvement arrêté, mais a depuis été libéré sous conditions. Le conseil d'administration de l'unité de protection a ensuite confirmé sa confiance dans le fondateur. À l'avenir, M. Di Giovanni se concentrera sur le développement international du groupe, et plus particulièrement sur le marché français, a-t-il indiqué mardi.

Le nouveau PDG sera responsable de la croissance de l'unité de protection. L'entreprise compte déjà 1 600 employés et 1 000 clients, et a récemment annoncé son intention de recruter 300 personnes supplémentaires. L'entreprise de sécurité est particulièrement forte en Wallonie, avec des clients tels que les aéroports de Liège et de Charleroi, le GP de Formule 1 à Spa ou les clubs de football Standard Liège et RSC Anderlecht. L'Unité de Protection veut également renforcer sa position en Flandre.