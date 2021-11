Plus de 400 vols supplémentaires proposés par Lufthansa pour les fêtes de fin d'année

Le groupe Lufthansa, qui comprend notamment la compagnie Brussels Airlines, va proposer 440 vols supplémentaires durant les fêtes de fin d'année, soit 80.000 sièges pour répondre à la demande en hausse pour cette période, annonce mardi le groupe dans un communiqué.

Depuis ses hubs de Munich et Francfort, le groupe allemand prévoit 120 vols supplémentaires avec une capacité de 25.000 sièges durant la période de Noël.

Aux USA, New York et la Floride sont les destinations les plus demandées. Les pays et zones ensoleillées comme le Portugal, l'Espagne et les îles Canaries sont aussi fort prisées.