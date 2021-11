Le télétravail redevient obligatoire: 4 jours par semaine jusqu'au 13 décembre

C'était l'une des mesures qui étaient les plus attendues à l'issue de ce Comité de concertation, le télétravail redevient obligatoire. La décision vient de tomber, le travail à domicile deviendra à présent la norme, là où c'est possible, à raison de quatre jours jusqu'au 12 décembre inclus. Il passera ensuite à trois jours par semaine en fonction de la situation épidémiologique.

Jusqu'à présent, le télétravail était simplement fortement recommandé, mais suite à la récente augmentation des contaminations, les autorités ont décidé de mettre en place des mesures plus strictes.

Une décision qui risque fortement de contrarier la Fédération des entreprises de Belgique. De fait, ce 16 novembre, Pieter Timmermans, CEO de la FEB, nous avait fait savoir que le retour du télétravail serait une "erreur" et une grande "déception". "La semaine dernière, plusieurs heures de discussions ont eu lieu entre syndicats, patrons et le gouvernement sur le télétravail. Nous avons avancé que ce serait une mauvaise chose. Donc on nous demande notre avis, et le gouvernement décide finalement le contraire ! C'est se moquer de la concertation sociale."