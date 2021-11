Le Belge B4Plastics remporte "le plus grand prix environnemental au monde"

La société belge B4Plastics, qui fabrique des plastiques écologiques, est l'un des lauréats de la deuxième édition du prix Food Planet cette année. C'est ce qu'a annoncé jeudi la fondation à l'origine de ce qui est censé être le plus grand prix environnemental au monde. Plus précisément, la Fondation Curt Bergfors a félicité B4Plastics pour son développement de biopolymères pour la production de filets de pêche, qui sont entièrement biodégradables. "Leur concept est radical : il met une date d'expiration sur la caractéristique la plus louée et la plus décriée du plastique : la durabilité", explique la fondation. "Non seulement B4Plastics programme la durée de vie de l'équipement, mais il accélère également la biodégradation après cette date d'expiration."

Le prix Food Planet est un nouveau prix annuel qui récompense deux lauréats proposant des solutions innovantes pour des systèmes alimentaires durables. Chaque gagnant peut compter sur 2 millions de dollars (1,76 million d'euros) de prix.

Cette année, GreenWave est co-lauréat du prix Food Planet. L'organisation américaine a mis au point une nouvelle méthode de culture des algues et des fruits de mer dont l'empreinte carbone est plus faible et le coût relativement bas.