"Le nouveau logo de Brussels Airlines est une farce coûteuse" Le personnel de la compagnie belge manifestera ce jeudi contre le rebranding de l'entreprise. "Davantage qu'un logo, le véritable visage d'une compagnie, ce sont ses employés." ©Belga Image Raphaël Meulders Journaliste service Economie

Le nouveau logo de Brussels Airlines est loin de faire l'unanimité. Pour rappel, la compagnie belge va présenter ce jeudi un nouveau look pour ses avions et sa communication. D'après des fuites survenues la semaine dernière, et confirmées par Brussels Airlines, le "B" du logo actuel va...