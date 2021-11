Plagiat grotesque ou ressemblance hasardeuse ? Les réactions fusent sur le nouveau logo de Brussels Airlines (et ça ne calme pas la colère du personnel)

Le personnel de Brussels Airlines est en colère et la moutarde monte au nez depuis plusieurs jours déjà alors que la compagnie avait annoncé un changement de logo. Ce jeudi, lors de l'inauguration du premier avion "rebrandé", une petite centaine d'employés a donc décidé de manifester, en dénonçant cette campagne marketing coûteuse alors que la direction a réduit le personnel, demandé plus de flexibilité et a mis la pression sur les salaires. De plus, nous rappelle-t-on, la compagnie, filiale de Lufthansa, a bénéficié d'aides d'Etat (sous forme de prêts). Dès lors, est-ce le moment de se lancer dans un changement de logo, à faire pour tous les avions, supports, sites web, uniformes, etc ? La question se pose au sein du personnel.

De plus, si en Belgique, beaucoup regrettent la disparition du “B”, vu comme un symbole de la Belgique ou de Bruxelles, à l’étranger, on note de fortes coïncidences avec des logos existants. “Nous aimons votre nouveau logo” a ainsi commenté, non sans humour, le site d’information polonais Gazeta sur le site de la compagnie belge. Le journal, “lu par des millions de lecteurs”, laisse planer le doute sur une éventuelle plainte pour plagiat contre Brussels Airlines. Et le quotidien polonais de rappeler qu’il est engagé pour la protection de l’environnement. Toujours à l’Est de l’Europe, plusieurs internautes pointent de fortes similitudes entre le nouveau “design” des avions du transporteur belge et ceux de la compagnie Croatia Airlines.

De quoi se méprendre sur le tarmac des aéroports.

