Nouvelle vente pour l'entreprise belge Recticel qui se sépare de sa division matelas

Recticel vend sa division de matelas et lits à lattes au groupe portugais Aquinos pour 122,4 millions d'euros, a annoncé l'entreprise jeudi dans un communiqué. Elle commercialisait des marques comme Beka et Lattoflex, fabriqués dans neufs usines totalisant 1 555 employés. Recticel invoque dans un communiqué une "forte adéquation stratégique" ainsi qu'une "présence géographique et une offre de produits très complémentaires".

La transaction est soumise aux approbations des actionnaires et autorités habituelles.