Les mouvements de grève et de mécontentement se multiplient ces dernières semaines dans le secteur de la grande distribution. Ce sont cette fois les magasins Carrefour du groupe Mestdagh qui sont concernés.

Plus de 80 % des magasins Carrefour du groupe Mestdagh en grève ce vendredi

Les tensions ne diminuent pas dans le secteur de la grande distribution. Ce vendredi, 42 magasins Carrefour du groupe Mestdagh sur 50 sont en grève à cause de l'échec des négociations avec la direction. Les syndicats, qui mènent l'action en front commun, dénoncent les charges de travail trop élevées, la quantité de contrats précaires, la "mauvaise organisation du travail et mauvaise utilisation de la polyvalence négociée" ainsi que la réduction du personnel ces derniers mois.

La période Covid a été particulièrement complexe pour la grande distribution et la CNE estime que le groupe n'anticipe pas la fin de l'année et a un "projet commercial flou". "Les propositions de la direction ont été insuffisantes et ce jour les travailleurs sont à l'arrêt, certains magasins depuis déjà deux jours", ajoute le syndicat.

