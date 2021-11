Accueil Economie Entreprises & Start-up Le métier de boulanger artisanal redevient séduisant : le nombre d'échoppes explose à Bruxelles Les artisans boulangers sont davantage plébiscités. À Bruxelles, Tartine et Boterham les fait connaître au-delà de leur quartier. Géry Brusselmans, journaliste et fondateur de Tartine et Boterham. ©Pablo Garrigos Charlotte Mikolajczak

Tartine et Boterham vient de sortir son deuxième guide des boulangeries et pâtisseries artisanales de la Région bruxelloise. Le premier guide, millésimé 2019, est paru fin 2018 et la version 2022 est encore toute chaude. En trois ans, le nombre de références a doublé, atteignant le nombre de 66 : 29 sont situées à Ixelles, Saint-Gilles et Bruxelles-Ville qui font office de piédestal pour...