Orange Belgium entre en négociations exclusives pour le rachat de Voo et éjecte Telenet

C'est donc Orange Belgium qui est le candidat retenu dans le rachat du câblo-opérateur wallon Voo. Telenet passerait à côté du butin, apprend-on via De Standaard.

Telenet a d'ailleurs confirmé ne plus être dans la course. "Telenet n'a pas été retenue par Nethys SA pour entrer en négociations exclusives pour l'acquisition d'une participation majoritaire dans le câbloopérateur wallon Voo SA. L'intérêt de Telenet pour l'acquisition de Voo comprenait un projet télécom industriel d'avenir pour la Wallonie et Bruxelles. L'entreprise regrette cette décision car une acquisition par Telenet aurait pu apporter une valeur ajoutée tant pour le paysage concurrentiel global en Belgique, que pour les Régions wallonne et bruxelloise, ainsi que pour Voo en tant qu'entreprise. Telenet va évaluer la décision prise et examiner les options qui s'offrent à elle", a déclaré l'entreprise.

La vente de l'opérateur se faisait attendre et peu d'informations s'échappaient des réunions au sein de Nethys, la maison-mère de Voo (et filiale d'Enodia).

A bonnes sources, on apprenait que les deux opérateurs étaient sur le finish et que Telenet fournissait un effort de lobbying important. Xavier Pichon, CEO d'Orange Belgium, avait quant à lui catégoriquement refusé de commenter les négociations en cours alors que nous l'avions rencontré il y a a quelques jours. La tension était palpable.

Après le fiasco du rachat par le fonds américain Providence en 2019, voilà une page qui se tourne donc. Reste par contre à Orange et Voo de s'entendre sur le montant et le nombre de parts qui seront rachetées. Le câblodistributeur était valorisé à environ 1,4 milliard d'euros et deux options restent sur la table: une vente de 50% des parts plus une action (condition minimale pour être actionnaire majoritaire), ou une vente de 75% des parts.

Les communes liégeoises ayant des participations dans l'opérateur attendent d'ailleurs cette vente avec une relative impatience, en particulier celles qui ont été touchées par les inondations de l'été dernier.

Pour Orange Belgium, cela lui permettrait de consolider sa position, alors que Proximus multiplie ses investissements et sa diversification sur l'ensemble du territoire.

Coup dur pour Telenet par contre, qui ambitionnait s'attaquer au marché wallon et avait tenté plusieurs fois le coup, alors que le terrain de jeu se cantonne jusqu'à présent majoritairement à la Flandre et à Bruxelles.

