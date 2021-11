Un plan d'action pour faciliter l'accès des PME aux marchés publics

Le Premier ministre Alexander De Croo, la Vice Première et ministre de la Fonction Publique Petra De Sutter et le ministre des Indépendants et des PME David Clarinval planchent sur des mesures réglementaires et opérationnelles pour stimuler l’accès des PME aux marchés publics.

Le gouvernement est en train de mettre en œuvre un plan d’action en quatre axes pour faciliter l’accès des PME aux marchés publics. Plus précisément, 32 mesures ont été élaborées afin d'améliorer les relations entre PME et adjudicateurs publics.

Ces mesures visent notamment à accélérer les pratiques de paiement de l’autorité fédérale, ainsi qu'à adapter la législation sur les marchés publics, la politique fédérale d’achats et la charte relative à l’accès des PME aux marchés publics. Tout cela en vue d’une réduction des charges administratives et d’une augmentation de l’efficacité.

L’accompagnement et la formation des pouvoirs adjudicataires et des PME, ainsi que la mesure de la participation des PME aux marchés publics sont également au programme.

Des clauses "PME friendly"

"Il est logique que les PME reçoivent une chance équitable d'accéder aux marchés publics, tout comme il est logique que le secteur public puisse profiter plus facilement de leur expertise et des technologies qu'elles déploient, commente Alexander De Croo. Ce plan d'action commun intervient à un moment où le plan de relance belge et européen va générer de l'activité et de nombreux investissements publics. Il n'y avait pas meilleur moment pour le lancer et continuer à renforcer notre tissu économique, nos PME".

"Un groupe de travail va veiller à la rédaction de clauses de type 'PME friendly' en vue de l'élaboration de cahiers de charge plus accessibles aux PME", souligne David Clarinval.

Et Petra De Sutter de conclure : "Nous apprenons aux pouvoirs publics et aux acheteurs à se mettre davantage dans la position des PME lorsqu'ils rédigent leurs cahiers des charges et nous apprenons aux entrepreneurs à mieux connaître le monde des marchés publics. En outre, une plateforme numérique entièrement renouvelée est progressivement mise en place pour digitaliser et simplifier l'ensemble du processus d'achat".