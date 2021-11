La justice a tranché : Uber interdit à Bruxelles dès ce vendredi ?

La Cour d'appel de Bruxelles a rendu un arrêt qui pourrait mettre fin à l'existence du géant de la mobilité Uber à Bruxelles. Selon la justice bruxelloise, l’injonction de cesser d’opérer émise en 2015 à l'encontre d'UberPop (qui permettait à des particuliers de fournir des services de transport de passagers) s'applique également aux services de mobilité fournis par des conducteurs professionnels du type LVC (service de location de voitures avec chauffeurs). Concrètement, cela signifie qu'à partir de ce vendredi 26 novembre, 18h, les applications telles qu'Uber ne peuvent plus opérer légalement à Bruxelles.

Uber exige une réforme de la législation actuelle

"Cette décision a été prise sur la base d'une réglementation obsolète, rédigée à une époque antérieure aux smartphones, que le gouvernement a promis et échoué de réformer au cours des sept dernières années. Nous sommes profondément préoccupés pour les 2 000 chauffeurs bruxellois LVC qui vont perdre leur capacité à générer des revenus à partir de vendredi. Nous demandons instamment au Gouvernement bruxellois d'agir rapidement pour réformer une fois pour toute le secteur des taxis et des LVC, afin que les chauffeurs puissent continuer à travailler et subvenir aux besoins de leurs familles", pestait Laurent Slits, qui dirige les opérations d'Uber en Belgique, au moment de commenter cette décision.