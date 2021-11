Samsung va investir 17 milliards dans une nouvelle usine de semi-conducteurs

Il s'agit de l'investissement le plus conséquent jamais consenti par l'entrepris sud-coréenne aux Etats-Unis.

Samsung prévoit d'investir environ 17 milliards de dollars pour construire une usine d'assemblage de semi-conducteurs au Texas (USA), alors qu'une pénurie de puces électroniques utilisées dans les téléphones portables, les véhicules et autres appareils électroniques est constatée à l'échelle mondiale. Il s'agit de l'investissement le plus conséquent jamais consenti par l'entrepris sud-coréenne aux Etats-Unis, et il vise à améliorer la résilience de la chaine d'approvisionnement de ces puces cruciales.

Samsung a fait savoir que cette nouvelle usine produire des puces logistiques à même d'être utilisées dans les générations futures d'appareils comme les smartphones, la technologie 5G, l'informatique et l'intelligence artificielle.

Avec une construction de cette usine qui démarrera en début d'année prochaine, l'entreprise table sur un début de production dans la seconde partie de l'année 2024.