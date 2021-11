Le plus grand Ikea du monde vient d'ouvrir ses portes dans... l'un des plus grands centres commerciaux de la planète.

Ikea choisit une île asiatique pour accueillir son plus grand magasin au monde

Le géant du meuble en kit Ikea a ouvert jeudi son plus grand magasin au monde près de la capitale des Philippines, Manille. Cette nouvelle enseigne s'étend sur environ 65 000 m² dans le centre commercial Mall of Asia, soit une superficie équivalente à dix terrains de football. L'arrivée de ce premier Ikea aux Philippines avait été annoncée en 2018 et les travaux auraient dû se terminer l'année dernière. Mais la pandémie de coronavirus est venue jouer les trouble-fêtes. Si bien que les retards se sont accumulés, causés également par des problèmes d'approvisionnement en matériaux de construction.

Le Mall of Asia est l'un des plus grands centres commerciaux au monde. Le complexe est situé à proximité d'un quartier où se trouvent plusieurs grands casinos. Ikea, qui entend se conformer aux mesures sanitaires locales dans son nouveau magasin, a mis en place un système de réservation en ligne. Toutes les plages sont déjà remplies pour les deux prochaines semaines.