Interdiction d'Uber à Bruxelles : le gouvernement bruxellois annonce un accord sur la réforme des services Taxi et LVC

Alors que la récente décision de justice sur l'interdiction d'Uber à Bruxelles fait couler beaucoup d'encre, le gouvernement bruxellois annonce avoir trouvé un accord sur la réforme des services de taxis et LVC (location de voitures avec chauffeurs).

C'est le cabinet du ministre-président Rudy Vervoort qui fait part de la nouvelle par voie de communiqué. "Le texte de l'avant-projet d'ordonnance adapté à l'accord trouvé ce jour pourra être soumis à brève échéance aux concertations et avis. Ce texte instaurera un cadre juridique sécurisé et fiable pour l'ensemble des professionnels du secteur (associations de chauffeurs, associations d'exploitants et plateformes) tout en assurant un service de qualité pour les usagers", indique-t-il.

La réforme s'articulera autour de quatre objectifs principaux : l'amélioration de la qualité du service offert aux client, l'unification du secteur sous un cadre légal commun, la réglementation des plateformes de réservation et la protection de l'économie locale. "La concertation sociale avec l'ensemble des représentants du secteur débutera rapidement. Outre le Comité consultatif, le texte sera également soumis à Brupartners, puis à l'Autorité de protection des données et au Conseil d'État avant une approbation définitive", précise encore le communiqué.

Il ne s'agit toutefois que d'un avant-projet qui n'apporte pas de solution immédiate à l'interdiction qui entrera en vigueur ce vendredi pour les chauffeurs Uber dans la capitale.

Plus d'informations à venir.