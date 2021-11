La plateforme carolo Tafsquare met un nouvel outil à disposition de ses utilisateurs : "Réduire le stress et éviter les abus"

Comment se portent les start-up wallonnes après une année de Covid ?

Face à un véritable tsunami sanitaire et socio-économique, les start-up ont adopté des stratégies parfois assez singulières. Un an plus tard, la rédaction de La Libre Eco a pris le pouls auprès de ces jeunes pousses pour voir comment se portent les start-up wallonnes après une année de Covid ?