Avec le SelfBar, le verre de bière se paie en SBar

C'est à Gand, où se tenait, cette semaine, le salon professionnel Horeca Expo, que nous avons fait la connaissance du SelfBar et de son inventeur, Vincent Callebaut. Installé sur le stand de DAV (société française spécialisée dans la fabrication de pompes à bière) et entouré de nombreuses enseignes du secteur brassicole, le fondateur et CEO de SelfBar nous a expliqué comment il s'apprêtait à déployer un nouveau modèle de distribution de la bière "où tout le monde sera gagnant" !

Un mot, d'abord, sur Vincent Callebaut. Âgé de 51 ans, cet entrepreneur bruxellois est un autodidacte. "J'ai eu un ordinateur Apple II quand j'avais 12 ans. À 17 ans, je quittais l'école pour travailler." Par l'intermédiaire de l'entreprise d'un cousin, il va se spécialiser dans le codage de cartes à piste magnétique. "J'ai toujours aimé simplifier, optimiser et automatiser les procédures" , dit-il.

Le projet SelfBar, Vincent Callebaut y travaille depuis une dizaine d'années. "L'idée était de trouver une solution de paiement qui facilite la vie du client, du cafetier et des brasseurs. Il a fallu un peu de temps pour intégrer différentes technologies (Internet des objets, big data, intelligence artificielle, blockchain, actifs numériques,…, NdlR), mais, aujourd'hui, on a un écosystème à la fois sain et vertueux."

Verre de bière dans une main et carte magnétique dans l'autre, M. Callebaut nous fait la "démo" de son invention. Le SelfBar, posé sur roulettes, est équipé de deux pompes accessibles en libre-service (voir notre photo). Une tablette, avec écran et lecteur de carte magnétique, est intégrée à côté de chaque pompe. En glissant la carte sur le lecteur, le client voit le solde dont il dispose. Dès qu'il actionne la pompe pour se servir, la carte est débitée, "centime par centime d'euros et centilitre par centilitre de bière" . Là où un barman sert un verre de 25 ou 33 cl à un prix donné, le client du SelfBar décide de la quantité souhaitée et est débité d'un montant très précis.

La crypto la plus liquide au monde

La véritable innovation réside dans le mode de facturation et de répartition des recettes de vente. Comme l’explique Grégory Monfort, partenaire de SelfBar (via la société ACE Good), chaque transaction est enregistrée dans une blockchain, ce qui permet à toutes les parties - client, brasseur, cafetier, SelfBar - d’avoir connaissance, en temps réel et en toute transparence, de ce qui est consommé et payé. Impossible de tricher !

Afin de tirer profit des atouts de la technologie blockchain (transparence et sécurité des transactions, confiance entre les parties,…), la start-up a émis des tokens (ou jetons numériques). Il s'agit du SBar, présenté par ses créateurs, non sans humour, comme "la cryptomonnaie la plus liquide au monde dont la valeur repose sur un business réel" . L'indexation du SBar se fait sur une partie de la marge réalisée par SelfBar. Autrement dit, plus on installe de machines et plus on consomme de la bière, plus la valeur du SBar augmentera. Pour l'instant, le SBar est très faible (moins de 1 euro). Mais, entre avril et décembre 2022, la start-up prévoit d'installer, gratuitement, les 500 premiers SelfBar auprès de distributeurs (clubs sportifs, festivals, salles de spectacle,…). Le token devrait, en toute logique, amorcer une progression constante et continue dès lors que le nombre de SelfBar installés ne cessera de croître. "SelfBar est un écosystème à la croissance exponentielle" , résume Grégory Monfort.

Vincent Callebaut tient encore à insister sur la dimension écoresponsable du dispositif. "Avec le SelfBar, on réduit sensiblement les coûts et les gaspillages (personnel, comptabilité, énergie, etc.) et on augmente, de façon substantielle, la marge nette des commerçants" , assure-t-il, graphique à l'appui. Il reste, aux professionnels de la bière, à tester l'engin pour en avoir le cœur net. Santé !

En bref

Société : SelfBar a été fondée en février 2021 par Vincent Callebaut. Il en est le CEO.

Investisseurs : SelfBar s'est financée via une ICO (Initial Coin Offering). Elle a émis, à cette fin, un jeton ou token appelé Sbar. Jusqu'ici, 5 millions de Sbar ont été libérés. Au cours actuel, ça correspondant à environ 3,5 millions d'euros.

Site : https://selfbar.be/

Particularité : Vincent Callebaut fait partie des fondateurs de WalChain . Ce réseau a pour mission de valoriser et favoriser l'usage de la technologie blockchain Made in Wallonia.