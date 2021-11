Encore du changement pour l'Horeca

Il fallait s'attendre à un tour de vis pour l'Horeca, l'un des secteurs les plus impactés par cette crise. Le Comité de concertation a tranché: les établissements devront fermer à 23h, avec des tables de 6 personnes maximum.

Les discussions ont mis du temps à aboutir et furent même à l'origine d'un premier blocage. Mais le Codeco a finalement réussi à trouver un compromis. Les bars et restaurants devront donc fermer à 23h. En outre, il ne pourra pas y avoir plus de 6 personnes à la même table, hormis celles qui font partie d'un même foyer.

Ces nouvelles mesures entrent en vigueur à partir de ce samedi 27 novembre.

Le port du masque sera toujours obligatoire, sauf à table. Il faudra évidemment disposer d'un Covid Safe Ticket valide pour pouvoir entrer.