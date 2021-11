Les camions électriques : une alternative économique et durable

Alors que les camions à hydrogène sont de plus en plus évoqués comme une solution à moyen terme, plusieurs constructeurs de camions ont lancé ces derniers mois des camions à batterie, dotés d'une autonomie allant de 200 à 400 kilomètres.

Un rapport de l'International Council on Clean Transportation (ICCT) démontre que les poids lourds électriques sont déjà une alternative économique au diesel pour les longues distances, notamment en France et en Allemagne.

En effet, en termes de coûts, si les gros camions électriques restent bien plus chers à l'achat, leur coût total de possession (TCO), carburant et entretien compris, sera déjà plus bas que pour leur équivalent diesel en 2022 en France, Allemagne et aux Pays-Bas et ce, grâce aux subventions publiques et à des tarifs plus avantageux pour l'électricité que pour le diesel.

Les transporteurs peuvent notamment recevoir en France plus de 50 000 euros pour l'achat d'un véhicule.

Le rapport étudie également le coût d'usage des tracteurs de semi-remorques qui se rechargeraient au dépôt la nuit, après leurs trajets. Il estime que la parité entre l'électrique et le diesel devrait être atteinte avant 2030 en Italie, en Pologne, en Espagne et au Royaume-Uni.

Un nouveau business model à imaginer

Alors que les camions à hydrogène sont de plus en plus évoqués comme une solution à moyen terme, les constructeurs de camions Volvo, Scania ou Mercedes ont lancé ces derniers mois des camions à batterie, dotés d'une autonomie allant de 200 à 400 kilomètres. Le modèle de Tesla, lui, est attendu pour 2022.

"Si personne n'investit dans l'électrique pour les longues distances, c'est parce que les transporteurs pensent qu'il n'y a pas de business model", souligne Hussein Basma, l'un des auteurs de l'étude.

En plus des subventions, l'ICCT plaide pour d'autres mesures pour accélérer la transition, comme la réduction des frais de péage routier pour les camions électriques et l'ajout d'un supplément CO₂ au frais de péage. Pour sa part, la Commission européenne doit proposer avant la fin 2021 un nouveau standard d'émissions (Euro VII) pour les poids lourds.

Début novembre, à l'occasion de la COP26, quinze pays dont le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Canada et la Turquie, et quelques constructeurs comme Scania, BYD ou Irizar se sont également engagés à passer à 100 % de véhicules lourds à "zéro émissions" en 2040 et 30 % dès 2030.