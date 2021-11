Accueil Economie Entreprises & Start-up La start-up SeekandCare se lie à Febelco pour devenir l’Amazon du secteur médical Le grossiste n°1 des pharmacies belges prend une participation de 40 % dans la start-up nivelloise SeekandCare. L'équipe de SeekandCare avec, au premier rang, Pierre Collard (barbu en t-shirt) et, à ses côtés, Alexandre Dewulf. Pierre-François Lovens Journaliste service Economie







Cela faisait quelques mois que les deux parties se parlaient. "On a entamé les discussions en mai et les conventions ont été signées en juillet. Il a encore fallu mettre en place certaines choses avant de pouvoir officialiser notre association avec Febelco", explique en primeur, à La Libre, Pierre Collard, CEO et cofondateur de la start-up belge SeekandCare. Depuis Sint-Niklaas, ville...