Les syndicats annoncent une grève chez AG Insurances ce mercredi

Le front commun syndical estime que la direction ne respecte pas sa part du marché concernant leur accord. Celui-ci porte sur les mesures de crise et sur la fixation de deux jours de négociation concernant les autres dossiers.

Les activités du site Sud d'AG Insurances (Charleroi) seront freinées par une grève mercredi, annoncent mardi le front commun syndical. Celui-ci dénonce une "provocation" de la direction, qui n'a, selon lui, pas respecté les termes d'un accord passé il y a un mois.

Cet accord conclu le 29 octobre lors du bureau de conciliation de la CP 306 portait sur l'introduction de cinq mesures de crise pour un département (particuliers et petites entreprises, P&PE) et sur la fixation de deux jours de négociation sur les autres dossiers, dont la conclusion d'une convention collective de travail.

"Malheureusement, la direction n'a pas respecté sa part du marché avec les syndicats et la présidente du bureau de réconciliation", dénoncent les syndicats ce mardi. Ces derniers ne voient donc pas d'autres possibilités que de réactiver leur préavis de grève et de déployer un plan d'action. Une grève sur le site sud est d'ores et déjà prévue ce mercredi.

Concrètement, les syndicats affirment que "la charge de travail au département P&PE reste insoutenable et des postes restent vacants". La direction n'a, selon eux, pleinement mis en œuvre que trois des cinq mesures de crise convenues dans l'accord, parfois même en retard.

"Après 2,5 jours de négociations, la direction a reconnu le manquement à la parole donnée mais refuse toujours d'honorer correctement l'accord", fulminent encore les syndicats. De plus, "bien que la direction ait accepté de renégocier une CCT sur le télétravail, elle ne voulait en réalité accéder à aucune des demandes des syndicats".

Le site de Charleroi sera en grève mercredi, et d'autres actions suivront "aussi longtemps la direction ne voudra pas faire de concessions", conclut le front commun.