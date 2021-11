LinkedIn peut vraiment vous aider à trouver un emploi: voici comment s'y prendre

"LinkedIn est une véritable mine d'or. On y trouve énormément d'offres d'emploi, d'employeurs et de pages d'entreprises", précise d'emblée Yossra M'Rini, manager opérationnel au sein d'Actiris et animatrice de l'atelier "LinkedIn: pourquoi devrais-je m'y mettre".

"LinkedIn permet vraiment de trouver un emploi, mais il ne faut pas pour autant se concentrer uniquement sur ce réseau social. Il faut bien sûr continuer à répondre à des offres d'emploi et envoyer des candidatures spontanées de manière plus classique", souligne-t-elle.

Pour trouver un emploi sur LinkedIn, il faut par ailleurs respecter plusieurs règles d'or : créer un profil efficace, développer un bon réseau professionnel et, surtout, nourrir son profil. "Bref, il faut savoir l'utiliser correctement pour exploiter pleinement toutes ses possibilités."

Comment créer un profil professionnel efficace sur LinkedIn?

Il faut commencer par se présenter en quelques lignes. Dans la rubrique "informations", il est possible de rajouter un petit résumé. "On va y indiquer le job que l'on recherche, son savoir, son savoir-faire et son savoir-être pour attirer l'attention des employeurs. Cela ne doit toutefois pas être trop long, généralement un paragraphe suffit. En 10 secondes de lecture, l'employeur doit se faire une bonne idée du candidat et avoir eu accès à toutes les informations pertinentes dont il avait besoin."

©linkedin

Il faut ensuite répertorier ses expériences professionnelles passées, en n'oubliant pas de détailler au maximum les tâches que l'on a réalisées. "Si on a un bon CV, il suffit de faire un copier-coller de son CV", explique l'experte. Par rapport à un CV papier, LinkedIn permet toutefois de rajouter des liens externes, ce qui peut être l'occasion de renvoyer vers des exemples de tâches concrètes qu'on a effectuées. A défaut, une bonne description détaillée fera très bien l'affaire.

Pour avoir plus d'impact, il faut absolument mettre une photo professionnelle. "Pas une photo de carte d'identité, qui paraît souvent froide. On conseille plutôt une photo de buste, où le candidat donne l'impression d'être dynamique et proactif. Il est en tout cas très important de mettre une photo car les profils sans photo sont moins visibles sur LinkedIn."

Il ne faut pas non plus oublier de détailler au maximum ses principales compétences dans la partie prévue à cet effet. LinkedIn permet en effet à tout un chacun de recommander les compétences des autres, ce qui peut rajouter un plus par rapport à un CV classique en format papier.

Enfin, bien entendu, comme sur chaque CV, il est primordial d'indiquer les formations que l'on a suivies.

Comment développer son réseau professionnel?

©shutterstock

Pour développer son réseau, la formatrice conseille de n'ajouter que des personnes utiles à son projet professionnel. Cela peut être des anciens collègues, des anciens copains d'études ou des personnes que l'on ne connait pas forcément mais qui sont actives dans le domaine dans lequel on recherche un emploi. Attention, il ne faut pas non plus en ajouter trop. "Pas plus de 100 personnes, sinon c'est trop dur de faire vivre son réseau", explique-t-elle.

L'un des avantages de LinkedIn est de pouvoir ajouter à son réseau des personnes pertinentes mais que l'on ne connait pas. Comment? En envoyant des invitations personnalisées. "Il y a deux façons de demander à quelqu'un de faire partie de son réseau. Premièrement, en envoyant une invitation automatique, ce qu'on déconseille vraiment. Deuxièmement, en envoyant une invitation personnalisée, c'est-à-dire accompagnée d'un petit message qui explique pourquoi on souhaite entrer en contact avec cette personne. Cela peut être quelque chose comme 'suite à votre conférence à laquelle j'ai participé, je me permets de vous envoyer une invitation' ou 'suite à la lecture de votre profil, j'ai remarqué que...'. Comme dans les candidatures classiques, il se peut que la personne refuse l'invitation ou ne donne pas suite, mais ajouter un message personnalisé permet d'avoir un meilleur taux de réponse."

Pour avoir un réseau professionnel efficace sur LinkedIn, il ne faut pas simplement ajouter et envoyer des invitations personnalisées, il faut aussi faire vivre son réseau. "Si on ne va pas régulièrement sur son profil et qu'on ne le fait pas vivre, il ne sera pas visible", prévient Yossra M'Rini. "Pour le nourrir, on peut partager des articles de journaux pertinents ou faire des commentaires sur l'actualité liée à notre domaine de compétences. Il est inutile de donner son avis sur tout, seule l'information en lien avec son domaine de recherche d'emploi est pertinente aux yeux des employeurs."

Comment trouver des offres d'emploi sur LinkedIn?

Il y a plusieurs manières de faire : soit on repère des offres d'emploi sur le profil des personnes de notre réseau professionnel ou sur leur page d'entreprise et l'on y répond, soit on envoie des candidatures spontanées. "Il ne faut pas hésiter à envoyer une candidature spontanée sur LinkedIn, c'est même fortement conseillé. Après notre formation, beaucoup de personnes nous ont dit qu'elles avaient trouvé un emploi via LinkedIn et que ça valait la peine de s'y intéresser", conclut la spécialiste.

--> Pour aller plus loin et apprendre à utiliser le réseau social plus en détails, rendez-vous aux formations d'Actiris, du Forem ou de la VDAB.