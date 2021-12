Les divisions de l'entreprise à Ixelles (D'Ieteren Center Mail) et Drogenbos (carrosserie Wondercar) fermeront leurs portes le 31 décembre prochain. 98 travailleurs sont concernés.

Licenciement collectif et fermeture de sites en vue chez D'Ieteren

A la suite d'un conseil d'entreprise, les employés de D'Ieteren ont appris ce mercredi, via un document interne que La Libre a pu consulter, la confirmation de la fermeture des divisions de l'entreprise à Ixelles (D'Ieteren Center Mail) et Drogenbos (carrosserie Wondercar). L'entreprise avait déjà évoquéen septembre dernier l'intention de fermer ces sites pour des "motifs économiques et techniques".

Une décision "inévitable" accompagnée d'un licenciement collectif. Au total, 98 emplois sont concernés (56 ouvriers et 42 employés). Les licenciements auront lieu du 31 décembre 2021 au 31 janvier 2022.

Aucun plan social n'a encore été établi.

Plus d'informations à venir.