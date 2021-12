Plus de 4 000 agriculteurs mobilisés dans les provinces flamandes

Plus de 4 000 agriculteurs ont participé aux actions menées par les agriculteurs dans toutes les provinces flamandes ce mercredi, d'après l'Union des agriculteurs. "Un succès retentissant", déclare l'organisation sur Twitter. "Nous avons fait entendre nos voix, c'est maintenant aux politiques de nous donner un signal clair !". Mercredi matin, quelque 3 000 agriculteurs s'étaient inscrits à l'opération escargot, au cours de laquelle les agriculteurs ont commencé à rouler en tracteur sur les petits périphériques autour de Roulers, Gand, Tirlemont, Geel et Hasselt vers 14 heures. La porte-parole de Boerenbond, Vanessa Saenen, soupçonnait que les participants seraient moins nombreux. "Nous constatons qu'il y en a plus que prévu", a-t-elle déclaré.

Il s'est avéré qu'il y en avait plus de 4 000, dit l'organisation. Si l'on prend une moyenne de dix mètres par tracteur, cela correspond à 40 kilomètres de tracteurs.

Par leur action, les agriculteurs protestent contre l'incapacité du gouvernement flamand à fournir un cadre pour l'azote, ce qui crée une incertitude quant aux autorisations pour les agriculteurs. Selon le Boerenbond, cela "compromet les modèles commerciaux et les plans d'avenir".

Auparavant, le gouvernement flamand avait déjà promis qu'il présenterait un cadre définitif pour l'azote avant la fin de l'année. Cependant, l'Union des agriculteurs critique le fait qu'elle soit restée silencieuse sur le dossier depuis mai et craint qu'il n'y ait pas de clarté en 2021. "C'est pourquoi nous descendons dans la rue maintenant", a déclaré Saenen. "Nous demandons au gouvernement de ne pas nous abandonner".