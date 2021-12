Steven De Keyser prend la tête de la Sabam

L'entreprise explique que cette nomination est motivée par l'envie de choisir une personne familière avec la gestion collective et qui a un cœur pour le secteur créatif et culturel.

La Sabam, la société belge pour les auteurs, compositeurs et éditeurs, a annoncé ce mercredi avoir un nouveau CEO : Steven De Keyser.

M. De Keyser a suivi une formation d'avocat et a commencé sa carrière au barreau de Bruxelles. Après quelques années, il se tourne vers le monde des affaires, d'abord à Bruxelles, puis à Londres et à Paris. Il a été associé au cabinet de conseil Arthur Andersen & Co (aujourd'hui Deloitte), puis au cabinet d'avocats international DLA Piper. De Keyser a également dirigé l'agence de brevets et de marques Gevers et la société de gestion Reprobel.

Le nouveau CEO souligne que la crise sanitaire a accéléré les défis préexistants de la Sabam, tout en créant de nouveaux, la culture étant de plus en plus consommée en ligne.

"Je commence cette mission avec beaucoup d'enthousiasme. Je constate que la mission de la Sabam est encore trop souvent méconnue ou non comprise par le grand public", souligne-t-il dans un communiqué de presse. "Je veux aussi m'assurer que nous comprenons encore mieux ce que nos membres attendent de nous et que la Sabam a une voix claire dans tous les débats qui concernent ses parties prenantes."

La Sabam est l'association belge gérée par et pour les auteurs, compositeurs et éditeurs. Elle gère les droits de plus de 43 000 membres dans cinq domaines : musique, cinéma et télévision, théâtre et danse, arts visuels et littérature.