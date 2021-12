"Il faut que les entreprises arrêtent de demander trop d'expérience aux jeunes qui sortent des études"

Fabien Lalanne, coach emploi et ancien chasseur de tête en France, connait le marché de l'emploi sur le bout des doigts. Il accompagne régulièrement des jeunes dans leur recherche de job. Mais, à son grand désarroi, il constate encore trop d'offres d'emploi qui demandent des années d'expérience à des profils junior. "C'est un non-sens de demander 2, 3, 4 et parfois 5 ans d'expérience à des candidats qui viennent juste de sortir des études", regrette-t-il. Il y a quelques jours, il s'en est ému dans un post LinkedIn, qui a beaucoup fait réagir. "C'est la preuve que les jeunes se sentent concernés par cela", nous explique-t-il.

Un problème qui ne date pas d'hier

"Cela fait malheureusement pas mal d'années que nous sommes confrontés à cette situation. Déjà quand j'étais étudiant, on se retrouvait face à des entreprises qui demandaient toujours plus d'expérience aux candidats, et en particulier aux jeunes. Pire, en France, le marché que je connais le mieux, des entreprises recherchent parfois des stagiaires avec de l'expérience. Certaines d'entre elles semblent avoir oublié qu'il fallait continuer à former les étudiants, les jeunes en alternance et les nouveaux diplômés pour les faire monter en compétences."

Selon lui, beaucoup de jeunes sont découragés par le niveau d'expérience qui leur est demandé à la sortie des études. "Ils se sentent impuissants et ont du mal à se positionner face à tout cela. Ils se retrouvent démunis et devant de nombreuses portes fermées." Mais le coach tient à être clair sur une chose : "ce n'est pas la faute des étudiants". "Ils ne sont pas responsables du fait qu'ils manquent d'expérience à la fin de leurs études, c'est normal. C'est plutôt la faute des entreprises qui n'ont pas envie de s'adapter au niveau réel des jeunes." Lui, qui a travaillé pendant 10 ans dans le recrutement en France, avoue sans peine que beaucoup de firmes sont trop exigeantes.

Postuler quand même, à une condition

Il n'empêche que certains jeunes ont l'impression d'être coincés: ils ont un bon diplôme, mais ne trouvent pas de travail à cause de leur manque d'expérience. Est-ce un cercle vicieux impossible à stopper? Fabien Lalanne conseille aux jeunes de ne pas se laisser abattre et de quand même répondre à ces offres-là. "S'il considère qu'il maîtrise au moins la moitié de la fiche du poste, je lui conseille de postuler. Il doit alors mettre en avant ses compétences plutôt que son expérience. Si la fiche du poste est trop éloignée de ce qu'il maîtrise, cela ne sert à rien de postuler, ce ne sera qu'une perte de temps."

Pour le spécialiste, mettre toutes les chances de son côté lors de la recherche d'emploi demande de l'anticipation. "Dès qu'un jeune sait ce qu'il veut faire comme métier plus tard, je lui conseille d'aller voir les offres d'emploi afin d'analyser les compétences et formations qui lui seront utiles. Cela pourra notamment lui donner de bonnes indications pour choisir son stage. Durant ses études, je lui conseille aussi de suivre des formations, d'élaborer des projets. Ce genre de choses lui serviront à se démarquer dans la 'guerre' des talents."

Fabien Lalanne ne désespère en tout cas pas. "Pour travailler fréquemment avec des pays étrangers, je remarque qu'en Allemagne ou en Autriche, la mentalité est très différente. Certaines entreprises ont également bien compris quelle était la bonne manière de recruter des jeunes."