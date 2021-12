41% des jeunes entreprises belges souffrent de la crise sanitaire

Seules 41% des jeunes entreprises à fort potentiel en Belgique ont subi un effet négatif pendant la crise sanitaire et économique, d'après la sixième édition du "Rising Star Monitor" de la Vlerick Business School et Deloitte, publiée jeudi.

Selon cette étude, qui s'appuie sur des données récoltées auprès de 153 jeunes entreprises à fort potentiel dans un large éventail de secteurs, les sociétés sociétés qui ont été le plus souvent touchées négativement sont les entreprises à forte ambition de croissance (HGV).

L'étude montre que 20% des HGV ont indiqué qu'elles n'avaient pas respecté les délais de paiement, contre seulement 2% des entreprises à faible ambition de croissance (LGV). 41% des HGV ont annulé ou reporté une dépense d'investissement, contre seulement 22% des LGV.

Si l'on considère les entreprises qui ont subi un impact négatif durant la pandémie, 11% d'entre elles indiquent un faible impact et 14% disent avoir retrouvé leur niveau d'activité habituel. 75 % s'attendent à revenir à un niveau normal dans les mois à venir. Seules 7% des HGV indiquent être revenues à leur niveau d'activité habituel, contre 19% des LGV.

Selon Veroniek Collewaert, professeur d'entrepreneuriat et directrice du Scale-up Centre de la Vlerick Business School, "les entrepreneurs qui perçoivent leur environnement comme plus dynamique, incertain et hostile ont connu un impact plus négatif par rapport aux entreprises situées dans des environnements plus stables et bénins".

Retrouver le niveau d'activité habituel

Pour surmonter les effets de la crise, la plupart des entreprises considèrent la recherche de nouveaux clients (21 %), les restrictions gouvernementales (17 %) et la capacité de paiement des clients (15 %) comme les principaux défis à relever.

Viennent ensuite le rétablissement des liquidités, la recherche de fonds et l'ajustement des niveaux d'exploitation pour garantir les liquidités.

Les ressources humaines, notamment la gestion du retour au bureau, la sécurité, la santé et le bien-être des employés constituent également une préoccupation majeure pour atteindre des niveaux d'activité normaux.