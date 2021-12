WorldSkills Shangai : Découvrez les 13 candidats belges sélectionnés

WorldSkillsBelgium a dévoilé jeudi soir le nom des treize jeunes Belges qui composeront l'équipe qui défendra nos couleurs au prochain championnat du monde des métiers techniques et manuels qui se déroulera à Shangai en Chine du 12 au 17 octobre 2022. Ces 13 Red Bears ont été choisis à l'issue du championnat belge des métiers - les Startech's days - qui a eu lieu en novembre.

Parmi les 13 jeunes qui composent le Belgian Team, quatre bénéficient déjà d’une expérience internationale puisqu’ils ont représenté la Belgique lors de l’EuroSkills Graz en septembre dernier. Il s’agit de deux duos : Nicolas Piette et Valentin Servais en aménagement des parcs et jardins, et Louis Heyeres et Youssef Rami, médaillés d’or à Graz en intégration robotique. L’équipe belge concourra dans 11 métiers, puisque ces 2 métiers se déroulent en équipe.

A Shangai, 1638 jeunes de moins de 23 ans en provenance de plus de 60 pays concourront pendant 4 jours pour tenter de gravir la plus haute marche du podium et devenir le meilleur dans leur métier au niveau mondial. Des milliers de visiteurs sont attendus tant pour découvrir le travail des compétiteurs dans 63 compétitions métiers (dont 9 nouveaux métiers), que pour participer aux animations de découverte métiers ou au programme de conférences ( https://worldskills2022.com ).

D'ici la tenue de WorldSkills Shanghai, les membres de la Belgian Team vont suivre un programme de formation intense et complètement renouvelé, avec l'aide d'experts techniques et soft skills, mais aussi d'anciens champions WorldSkills Belgium.

Voici la liste des métiers et des jeunes sélectionnés:

- Aménagement des parcs et jardins: Nicolas Piette et Valentin Servais

- Coiffure: Juliette Wyporski

- Contrôle industriel: Charles Liesenborghs

- Cuisine: Aurelien De Noble

- Fashion Technology: Noémie Collado

- Menuiserie: Corentin Delhalle

- Peinture & Décoration: Juliette François

- Robotique: Louis Heyers et Youssef Rami

- Service en salle: Maxime Vieubled

- Soudage: Kilian Bovée

- Technologie automobile: John Wiesmes