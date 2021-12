Aldi recrute en Belgique : plus 300 places à pourvoir

La chaîne de supermarchés Aldi va lancer une campagne de recrutement à grande échelle par le biais de journaux, d'Internet et de prospectus, indique-t-elle dans un communiqué de presse ce vendredi.

Aldi va recruter plus de 300 nouveaux employés supplémentaires en Belgique. Cela concerne principalement les employés des magasins, mais il y a également des postes vacants pour les services de soutien.

Le contrat proposé aux candidats est à durée indéterminée. Pour les postes en magasin, Aldi recherche par exemple des employés de magasin et des assistants chefs de magasin.

Avec plus de vingt nouveaux magasins depuis l'année dernière, la chaine de supermarchés a besoin de personnel supplémentaire. Parallèlement, l'entreprise emploie plus de 7 900 personnes en Belgique. La chaîne compte 440 magasins et sept sièges régionaux.

Aldi Belgique fait partie d'Aldi Nord. Outre les magasins Aldi dans le nord de l'Allemagne, ce dernier a également dans son portefeuille des supermarchés dans les pays du Benelux, au Danemark, en France, en Pologne, au Portugal et en Espagne.