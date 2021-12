Sabena Aerospace acquiert une partie de Lufthansa Technik

L'entreprise belge de maintenance d'avions Sabena Aerospace connaît une expansion considérable, tant en Belgique qu'à l'étranger. Elle le fait en reprenant un certain nombre d'activités de la société allemande Lufthansa Technik, qui emploie plus de 200 personnes. Tout d'abord, Sabena Aerospace reprend Lufthansa Technik Brussels, la filiale belge de maintenance de Lufthansa Technik. Il s'agit des activités des aéroports de Zaventem, Charleroi et Maastricht (Pays-Bas). En outre, Sabena Aerospace va acquérir LTMI, les activités de maintenance en ligne de Lufthansa Technik pour les clients hors d'Allemagne. Cette partie comprend le siège allemand de LTMI à Francfort et des opérations à Amsterdam (Pays-Bas), Palma (Espagne), Johannesburg et Cape Town (Afrique du Sud), Tel Aviv (Israël) et Kigali (Rwanda).

Les deux entreprises ont également signé un accord de coopération concernant d'éventuels services de maintenance en ligne sur d'autres sites dans le monde, a indiqué Sabena Aerospace dans un communiqué de presse.

Acquisition finalisée en 2022

"Il s'agit d'une très grosse acquisition pour Sabena Aerospace", a déclaré Laetitia Avanzini, porte-parole. Par exemple, l'entreprise emploie actuellement quelque 300 personnes et 215 autres viendront s'y ajouter. Sabena Aerospace étend également sa présence internationale, notamment en Afrique, qui est une région importante pour l'entreprise.

L'acquisition devrait être achevée d'ici la fin du premier trimestre de 2022.

"L'acquisition des filiales de Lufthansa Technik est conforme à notre stratégie et s'inscrit dans le cadre des activités de Sabena Aerospace", a déclaré Stéphane Burton, directeur général, dans un communiqué de presse. "Avec cette acquisition, nous développons notre division des activités de maintenance et notre réseau international, en offrant des services supplémentaires aux clients existants et nouveaux."

Sabena Aerospace est basée à l'aéroport de Bruxelles. Avec Sabca, qui fabrique des composants pour l'aéronautique, elle forme le groupe aéronautique Blueberry.