L'Unesco se met en mode "hacker" pour sensibiliser aux données personnelles Disponible sur le store de Chrome, l'extension Cookie Factory est destinée à tous ceux qui se préoccupent du respect de leur vie privée sur Internet. Elle leur permet d'étudier la façon dont le navigateur web de Google les observe et ce, en se dotant d'une nouvelle identité virtuelle parmi 36 profils fictifs. Si l'organisation des Nations unies reconnaît que l'IA peut rendre de grands services à l'humanité, elle estime qu'elle soulève également des préoccupations éthiques de fond. Frédéric Bouchar

Le 25 novembre dernier, les 193 pays membres de l'Unesco signaient un texte visant à mieux encadrer les technologies liées à l'Intelligence artificielle (IA). En effet, si l'organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture reconnaît que l'IA peut rendre de grands services à l'humanité, elle estime qu'elle soulève également des préoccupations éthiques de fond. L'Unesco évoque notamment "la nécessité d'assurer la transparence et l'intelligibilité du fonctionnement des algorithmes et des données à partir...