Le groupe Jan De Nul sélectionné pour l'installation de 41 d'éoliennes au Danemark

Lors d'un précédent projet, Jan De Nul avait déjà installé plus de 70 éoliennes dans les eaux danoises.

Le groupe Jan De Nul a été choisi pour transporter et installer 41 éoliennes de 8,4 MW chacune sur la côte est du Danemark, a annoncé lundi l'entreprise de dragage. Au total, ces turbines produiront suffisamment d'électricité verte pour répondre aux besoins annuels d'environ 380 000 ménages. Le contrat entre Jan De Nul et Vattenfall comprend la conception, l'ingénierie, la fabrication, l'approvisionnement et la livraison de la fixation en mer.

L'opération concerne deux parcs éoliens offshore situés dans la partie orientale de la mer du Nord danoise. Le premier, Vesterhav Nord, se trouve près de Vejlbi, et celui de Vesterhav Syd près de Sondervig. Ces deux parcs devraient être pleinement opérationnels d'ici la fin 2023.

"Après l'installation réussie de 72 éoliennes pour le parc éolien de 604 MW de Kriegers Flak - le plus grand du Danemark -, nous sommes très heureux d'avoir l'opportunité d'approfondir davantage notre expérience avec Vattenfall", commente Jan Van Impe, manager régional pour les Énergies Renouvelables Offshore au sein de Jan De Nul.