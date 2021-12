Un fournisseur d'énergie en Flandre dépose le bilan

L'entreprise, active depuis 2019, vend de l'électricité verte et du gaz à quelque 70 000 ménages et entreprises au nord du pays.

Le fournisseur d'énergie flamand De Vlaamse Energieleverancier a déposé le bilan, rapporte lundi VRT NWS.

L'entreprise, active depuis 2019, vend de l'électricité verte et du gaz à quelque 70 000 ménages et entreprises au nord du pays. De Vlaamse Energieleverancier achète son électricité et son gaz sur le marché à court terme, mais semble ne plus pouvoir faire face financièrement en raison des prix élevés de l'énergie de ces derniers mois.