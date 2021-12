MiDiagnostics, entreprise belge fabriquant des tests PCR, reçoit un prêt de 20 millions d'euros

MiDiagnostics, concepteur belge d'un test PCR rapide pour le covid-19, obtient un prêt de 20 millions la Banque européenne d'investissement, annonce cette dernière mardi. Ce prêt doit lui permettre "d'accroître ses activités de recherche et développement et d'accélérer la commercialisation de ses solutions de diagnostic". L'opération est soutenue par la Commission européenne par le biais du dispositif InnovFin (Financement européen de l'innovation) dans le cadre de son volet "Recherche sur les maladies infectieuses".

Les tests sur le terrain de ce PCR rapide ont débuté le mois dernier, principalement à l'aéroport national.

"Nous sommes extrêmement satisfaits du soutien de 20 millions d'euros accordé par la BEI", commente le président du conseil d'administration de MiDiagnostics, Urbain Vandeurzen. "Cela va nous aider à déployer notre premier produit de test ultrarapide pour le covid-19, dont le lancement est prévu au printemps prochain. Ce prêt sera utilisé pour intensifier le processus et faire en sorte que MiDiagnostics puisse avoir un effet significatif sur la gestion et la surveillance de cette pandémie et d'éventuelles pandémies futures."

MiDiagnostics est issue de l'IMEC (le principal institut de recherche sur les semi-conducteurs au monde) et de l'université Johns Hopkins.