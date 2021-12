Solvay et Avio prolongent leur partenariat dans le domaine des matériaux pour l'exploration spatiale

Solvay annonce avoir signé un accord avec le spécialiste italien de la propulsion spatiale Avio pour la fourniture de matériaux utilisés dans toute une série de programmes du domaine aérospatial, notamment ceux du lanceur européen Vega. Solvay fournira à Avio des matériaux de protection, des résines et des adhésifs. Les produits de Solvay ont été utilisés dans de nombreux programmes de lancement spatial au fil des ans, grâce à leur capacité à résister aux températures extrêmement élevées produites par l'échappement des moteurs de fusée.

"Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat avec le leader de l'industrie Avio et de continuer à soutenir les missions critiques de Vega", a expliqué le président du segment matériaux de Solvay, Carmelo Lo Faro. "Nous assistons tous actuellement à un regain d'enthousiasme et d'investissement dans la course mondiale à l'espace et nous pensons que nos matériaux avancés seront des facilitateurs essentiels pour l'exploration spatiale."

"Cet accord à long terme renforce les relations entre nos entreprises", a pour sa part déclaré le directeur des achats pour Avio, Sergio Colabucci. "Il garantit également la fourniture à Avio de produits stratégiques pour les lanceurs de la famille Vega dans les années à venir, alors que la demande de lanceurs pour placer des satellites sur des orbites basses devrait augmenter."