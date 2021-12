De la grève à la porte : Kellogg's remplace 1 400 travailleurs mécontents

Les travailleurs ont rejeté une proposition de contrat sur laquelle la direction et le syndicat avaient conclu un accord préliminaire. Ils voulaient poursuivre la grève dans quatre usines Kellogg's. La direction a dit "stop".

Une grève de neuf semaines chez le fabricant américain de céréales pour petit-déjeuner Kellogg's a tourné au drame social : l'entreprise va remplacer définitivement les 1 400 grévistes qui refusent de signer un nouveau contrat, modifié pour cinq ans. C'est ce qu'ont rapporté divers médias américains ce mercredi.

Les travailleurs ont rejeté une proposition de contrat sur laquelle la direction et le syndicat avaient conclu un accord préliminaire. Ils voulaient poursuivre la grève dans quatre usines Kellogg's, mais la direction intervient maintenant.

Des "propositions irréalistes" et une patience limitée

"Nous avons fait tous les efforts possibles pour parvenir à un accord équitable, y compris six propositions révisées au syndicat, dont chaque travailleur bénéficiera. Mais l'arrêt de travail en cours ne nous laisse pas d'autre choix que de remplacer définitivement le personnel en grève afin de garantir la continuité de notre activité", indique-t-elle dans un communiqué.

La direction accuse également le syndicat d'avoir présenté des "propositions irréalistes" au personnel. Le principal point de friction était la proposition d'accorder des salaires plus élevés et d'autres avantages aux employés ayant une plus grande ancienneté.

Selon la porte-parole de la société auprès de la chaîne américaine CNBC, les contrats de remplacement suscitent beaucoup d'intérêt. La pratique consistant à remplacer les employés en grève est déjà tout à fait légale aux États-Unis.